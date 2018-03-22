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: İşitme engellilere 11 milyon liralık "" tuzağına operasyon

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, işitme ları kurmak bahanesiyle 11 milyon lira dolandıran 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 160 işitme engelliden topladıkları parayı zimmetine geçirdiği belirlenen şüphelilerden 8'i gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:01

Cumhuriyet Başsavcılığınca, işitme ları kurmak bahanesiyle 11 milyon lira dolandıran 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "suç örgütü üyesi olmak" iddiasıyla alındığı ifade edildi.

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Son dakika: İşitme engellilere 11 milyon liralık "kooperatif" tuzağına operasyon
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