TSK'ya 8 yeni SİHA

SİHA SAYISI 46'YA ÇIKARILDI

Baykar tarafından üretilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracının daha teslimatını gerçekleştirdi. Böylece TSK'nın envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti.