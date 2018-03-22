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'ya 8 yeni SİHA

Baykar tarafından üretilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracının daha teslimatını gerçekleştirdi. Böylece 'nın envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:10
TSK'ya 8 yeni SİHA

SİHA SAYISI 46'YA ÇIKARILDI

Baykar tarafından üretilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracının daha teslimatını gerçekleştirdi. Böylece 'nın envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) güçlendi. Baykar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 8 Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) daha teslim etti.

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TSK'ya 8 yeni SİHA
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