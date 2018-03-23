Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: 13 ilde FETÖ’nün yayın kuruluşuna yeni bir operasyon

Son dakika: 13 ilde ’nün yayın kuruluşuna yeni bir operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 08:29
Son dakika: 13 ilde FETÖ’nün yayın kuruluşuna yeni bir operasyon

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda / soruşturması kapsamında ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Başyüceler Şurası Başkanı Mustafa Özcan'a dava açıldı
FETÖ'nün 5. kat sırrı deşifre oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 13 ilde FETÖ’nün yayın kuruluşuna yeni bir operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN