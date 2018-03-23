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Son dakika: Başbakan 'dan açıklama: "'e uçuşlar açılmıştır"

Başbakan , Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. , Referandumu sonrası nı kapatan Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimiyle ilgili olarak da," Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz" dedi. Ayrıca Başbakan Yıldırım " bir ülkesidir. Dolayısıyla Türkiye'nin güney sınırlanırı teminat alacak şekilde ortak çalışmalara sıcak bakıyoruz. ABD bir takım yanlışlarına rağmen halen bizim müttefikimizdir. Nato savunma sistemi patriot'lardan da vazgeçmiş değiliz." diye konuştu. Başbakan ayrıca davalarının yıl sonuna kadar sonuçlanacağını sözlerine ekleyerek, "Bu konuda asla taviz yok teröre bulaşanlar cezalarını alacaklar diye konuştu. 'e de uçuşların açıldığını söyleyen Yıldırım, Süleymaniye bölgesine uçuşların terör dolayısıyla bir süre daha erteleneceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:35
Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama: Erbil'e uçuşlar açılmıştır

Başbakan , Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERBİL'E UÇUŞLAR AÇILDI

Başbakan Binali Yıldırım, Bölgesel Kürt yönetiminin referandum sonrası nı kapatması hakkında, "Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Bundan böyle TR'den ve Avrupa'dan 'e uçuşlar sivil amaçlı ve ticari amaçlı gerçekleşecektir. Ancak bu sadece erbille ilgilidir. Süleymaniye'ye bir uçuş olmayacak. Orada terör örgütünün ülkemizin aleyhine faaliyetleri sürüyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİR NATO ÜLKESİDİR"

Hava savunma sistemine ilişkin olarak da, bir ülkesidir. Dolayısıyla nato'nun sınırları Türkiye'nin güneyinden başlıyor. Türkiye güney sınırlarını teminat altına alacak ortak çalışmalara sıcak bakıyoruz. ABD'nin suriye bölgesindeki yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir.

Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama: "Erbil'e uçuşlar açılmıştır"

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Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama: "Erbil'e uçuşlar açılmıştır"
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