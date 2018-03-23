Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama: "Erbil'e uçuşlar açılmıştır"

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERBİL'E UÇUŞLAR AÇILDI

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin referandum sonrası hava sahasını kapatması hakkında, "Şimdi Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibariyle açıyoruz. Bundan böyle TR'den ve Avrupa'dan Erbil'e uçuşlar sivil amaçlı ve ticari amaçlı gerçekleşecektir. Ancak bu sadece erbille ilgilidir. Süleymaniye'ye bir uçuş olmayacak. Orada terör örgütünün ülkemizin aleyhine faaliyetleri sürüyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİR NATO ÜLKESİDİR"

Hava savunma sistemine ilişkin olarak da, Türkiye bir nato ülkesidir. Dolayısıyla nato'nun sınırları Türkiye'nin güneyinden başlıyor. Türkiye güney sınırlarını teminat altına alacak ortak çalışmalara sıcak bakıyoruz. ABD'nin suriye bölgesindeki yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir.

Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama: "Erbil'e uçuşlar açılmıştır"