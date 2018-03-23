"Onlar bizim sakalımızı tıraş ettiler ama biz onların kolların kestik"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları: İnlere girseniz sizi o inlerde bulacağız, çıkaracağız. Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e girdik mi, girdik. Onları o mağaraların içerisinde yok ettik. Bitmedi, öyle kaçtılar ki, Suriye'ye kadar. Suriye'de de nerelerde çıktıklarını görüyorsunuz değil mi? Fırat Kalkanı Harekatı ile Afrin bütünleşecek. Buradan kaçmak zorunda kalanlar Türk ordusunun, Mehmedimizin kontrolünde topraklarına dönüyorlar, dönecekler. Biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız.

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"TÜNELLERİ BAŞLARINA GEÇİRDİK"

"Doğru dürüst parlamentoda duracaksanız durun, dağdakiler de siyasetle bu işe gireceklerse girsinler ama Türkiye'ye meydan okumaya kalkarsa buralar mezar olur dedik. Açtıkları çukurlara gömdük mü, tünelleri başlarına geçirdik mi? Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık, yepyeni bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz."

"Her şeyden önce rabiamızı unutmayacağız. Bu bizim artık 4 ilkemizdir, ülkümüzdür. Buradan aldığımız güçle, kuvvetle hep birden haykıralım. Beyoğlu duysun, buradan Beyoğlu'na gideceğim. Bağcılar muhteşemdi ama Güngören o kadar değil, kusur bakmayın, rekabet bu. Mart'a kadar ana kademe gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Durmak yok yola devam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de konuştu

"ONLAR BİZİM SAKALIMIZI KESTİ AMA BİZ ONLARIN KOLLARINI KESTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Birileri paralel devletten bahsediyor, öbürleri PKK. Kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ne dedik; bak yanlış yapıyorsunuz, biz öyle bildiğiniz gibi bir yönetim değiliz, öyle anladığınız gibi bir hükümet değiliz. Eğer doğru dürüst bu parlamentoda duracaksanız durun, dağdakiler de doğru dürüst eğer siyasetle bu işe gireceklerse girsinler. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkarlarsa buralar mezar olur onlara' dedik. Nitekim o açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Tüneller kurmuşlardı Güneydoğu'da, o tünelleri başlarına geçirdik mi? İşte geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bütün o binaları yıktık. Oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz, sur içinde. Kurşunlu Cami'ni kurşunladı bu alçaklar. Ama Kurşunlu Cami'ni biz yeniden inşa ettik. Ulu Cami'ye aynısını yaptılar. Yeniden yaptık. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, biz onların kollarını kestik. Kesilen sakal daha çok gür biter biliyorsunuz. Ama kol yerine gelmez. Şimdi bunu yapıyoruz. Ecdattan aldığımız terbiye bu" diye konuştu.