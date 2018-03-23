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Son Dakika Haberi: 'ın kuzeyindeki kampları yerle bir oldu

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü 'nın 'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, lerce kullanılan 5 ve 12 imha edildi. Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye kadar teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 42 barınak kullanılamaz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 13:47
Son Dakika Haberi: Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları yerle bir oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü 'nın 'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, lerce kullanılan 5 ve 12 imha edildi.

HAVA OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI MAĞARA VE SIĞINAKLARI YERLE BİR OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale getirildi.

Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Ayrıca dün Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda iki biksi ağır makineli tüfek, roketatar, 3 kalaşnikof, termal ve el dürbünü ele geçirildi.

Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye 20 mağara ve 42 barınak kullanılmaz hale getirildi.

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Son Dakika Haberi: Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları yerle bir oldu
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