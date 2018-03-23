Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir personelin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

NEVŞEHİR'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ. İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR

Açıklamada bir personelin şehit olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uçağın pilotunun şehit olduğu kazanın meydana geldiği Ovaören köyü Karabağ mevkisindeki çalışmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yürütülüyor.

Enkaz alanına ulaşımı sağlayan köy yolu, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı, uçağın düştüğü alanda güvenlik şeridi oluşturuldu. AFAD ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililerin dışında bölgeye girişe izin verilmiyor.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbarın hemen ardından itfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Nevşehir ve Aksaray arasındaki Ovaören köyü yakınlarına düşen uçağın enkazı geniş bir alana yayılmış durumda. Uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede titizlikle çalışıyor." dedi.

Son dakika: Nevşehir'de askeri uçak düştü

"ŞİMŞEK GÜRLER GİBİ"

Nevşehir'deki uçak kazasına şahit olan bir köylü , "Şimşek gürler gibi bir patlama oldu" dedi.



Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında F-16 uçağının düşmesine şahit olan köylüler, İHA'ya konuştu. Uçağın düşmesi sonucu büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler, "Biz kahvede oturuyorduk, patlama oldu. Ne olduğunu merak ettik ve hemen buraya geldik. Şimşek gürler gibi bir patlama oldu. Olay yerine gelince uçağın düştüğünü gördük" dedi.



Uçağın düştüğü alanda ekipler el fenerleri ile arama ve inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaları olay yerinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da inceledi.

Nevşehir'deki F-16 uçak kazasına tanık olan bir vatandaş o anları anlattı



Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.