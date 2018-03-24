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değerlendirmesi: Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu?

Bu akşam AHaber ekranlarında yer alan ve 'unun masaya yatırıldığı analiz programında önemli bilgilere yer verildi. O analizde "Eğer sahaya inerek terörizmi evinde yok etmeseydi, Osmanlı için sonun başlangıcı olan gibi bir senaryo, Türkiye için de kaçınılmaz bir son olacaktı" denildi. İşte un değerlendirildiği o analiz...

Giriş Tarihi: 24.3.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 22:14
Afrin'de son durum değerlendirmesi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu?

AHaber ekranlarında yer alan ve 'unun masaya yatırıldığı analiz programında önemli bilgilere yer verildi. O analizde "Eğer sahaya inerek terörizmi evinde yok etmeseydi, Osmanlı için sonun başlangıcı olan gibi bir senaryo, Türkiye için de kaçınılmaz bir son olacaktı" denildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Afrin Operasyonu hakkında "Ah ah, küçüldük küçüldük, olduk 780 bin kilometrekare. Birileri konuşuyor. Ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometreye ameliyat yaptırmayız. Ne 'sına, ne 'ına, DHKPC, ne de PKK'sına asla. Şuanda neredeler? İnlerine gireceğiz inlerine. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Kabari, Kandil, Tendürek, Besler deresine girdik" demişti. İşte un değerlendirildiği o analiz:

Afrin'de son durum değerlendirildi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu? Menbiç de temizlenecek...

Menbiç de temizlenecek...

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Afrin'de son durum değerlendirmesi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu?
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