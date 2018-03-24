Afrin'de son durum değerlendirmesi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu?

AHaber ekranlarında yer alan ve Afrin Operasyon'unun masaya yatırıldığı analiz programında önemli bilgilere yer verildi. O analizde "Eğer Türkiye sahaya inerek terörizmi evinde yok etmeseydi, Osmanlı için sonun başlangıcı olan Karlofça Anlaşması gibi bir senaryo, Türkiye için de kaçınılmaz bir son olacaktı" denildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin Operasyonu hakkında "Ah ah, küçüldük küçüldük, olduk 780 bin kilometrekare. Birileri konuşuyor. Ağzı olan konuşur. Ama 780 bin kilometreye ameliyat yaptırmayız. Ne PKK'sına, ne DEAŞ'ına, DHKPC, ne de PKK'sına asla. Şuanda neredeler? İnlerine gireceğiz inlerine. Girdik mi? Girdik. Cudi'de, Kabari, Kandil, Tendürek, Besler deresine girdik" demişti. İşte Afrin'de son durumun değerlendirildiği o analiz:

Afrin'de son durum değerlendirildi: Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e girmeseydi neler olurdu? Menbiç de temizlenecek...