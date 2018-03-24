Haberler Gündem Haberleri ‘Çocuğa istismar insanlık ayıbıdır’

‘Çocuğa istismar insanlık ayıbıdır’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Çocuk istismarı tüm dünyada yükselen bir insanlık suçu ve ayıbıdır. İstismar, insanlığın kirlenen vicdanıdır” dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2018