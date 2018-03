‘Çocuğa istismar insanlık ayıbıdır’

BUGÜN NELER OLDU

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Biz Geleceğiz" projesi kapsamında Şişli Grand Cevahir Otel'de dün " Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ile Kutsi, Hande Yener , Aylin Coşkun, Elif Karlı ve Ahmet İlkan Selçuk gibi sanatçılar da destek verdi. Sempozyumda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi:Çocuk istismarı tüm dünyada yükselen bir insanlık suçu. İstimara uğrayan bir çocuğun bir daha eski duygu dünyasına dönmesi neredeyse imkansız. Güçlü, sağlıklı bir toplum inşa etmenin yegane yolu geleceğin sahibi olan çocukların psikososyal ve fizyolojik açıdan sağlam, istismardan uzak bir yaşam sürmesidir. Bunu tesis etmek ise hepimizin boynunun borcudur. Devlet, sivil toplum, medya ve aileler olarak bu sorun etrafında kenetlenmeliyiz. Bu noktada ailelere çok önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizmek isterim.Çocuk kelimesi ihmal ve istismar kelimesi ile yan yana gelebiliyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Allah'ın bize emanet olarak verdiği çocuklar ihmal ediliyorsa bu en büyük sorumsuzluktur. İnsanlık ayıbıdır. Kendi karnemizi görmek istiyorsak çocuklarımıza bakmalıyız. Ne acı ki insanlığın karnesi çok kötü durumda. İnsanlığın kirlenen vicdanıdır istismar.İnsanlık çocuklar aşkına savaşması gerekirken, hırsları ve hazları için yaptığı savaşlarda çocukları öldürüyorlar.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğun ihmal ve istismarına karşı seslerini yükseltmek ve sıfır toleransla mücadele etmek durumunda olduklarını söylerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "İhmal ve istismara karşı topyekûn mücadele şarttır" dedi.MilliEğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Sorunun tespiti ve ihbarın yapılmasında okulların rehberlik servisleri kritik önemdedir. Bu yıl iki hedefimiz var. İhmal ve istismarı önleme ve madde bağımlılığıyla mücadele. Risk altındaki grupları tespit etmek için her okulun bir risk haritasını oluşturuyoruz. 3 milyon 641 bin veliye eğitim verildi. 32 bin rehberlik öğretmeni bu konuda bilinçlendirildi.Sempozyumda, 'Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu Değerlendirme' oturumunun başkanlığını yapan Dr. Esra Erdoğan Albayrak, Dünya Sağlık Örgütü'nün çarpıcı istatistiklerini paylaşarak "Yetişkinlerin dörtte birinin, çocukken istismara maruz kaldığı, her 5 kadından 1'inin, her 13 erkekten birinin çocukken cinsel istismara maruz kaldığı yönünde veriler var. Bu küresel bilgileri muhatap almak durumundayız. Bu bilgileri dürüstçe değerlendirmek lazım" dedi.Sempozyumunsimgesi olarak gelen konuklara bambu fidesi hediye edildi. Çocukla özdeşleştirilen bambu, sabrın ve ümidin imtihanı olarak sunuldu. Ekildiği andan itibaren 5 yıl boyunca toprağın içinde demlenen bambu, beş yılın sonunda baş vermeye başlıyor. Ve altı hafta içinde 27 metreye varan boyuyla sabrın ve emeğin ikramı olarak sunuluyor.