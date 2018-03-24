Darbecilere ceza yağdı

Hain darbe girişimi sonrası devam eden yargılamalarda kararlar peş peşe gelmeye başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rolü bulunan adreslerden biri olan İstanbul Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay
'a yönelik 26 sanıklı darbe davasında mahkeme, rütbeli 10 subayı "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir subayı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları girişindeki binada görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan yarbay Hakan Bolat, binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, yüzbaşılar Yüksel Koçak, Celil Aybar, Ali Cömert, Abdullah Sezgin, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Selim Çalışkan ve teğmen Süleyman Polatöz'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılan bu sanıklar hakkında herhangi bir indirim yapılmadı. Yüzbaşı Olgun Yıldız'a aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi. Yüzbaşı Necati Soner Tutmak "silahlı terör örgütü" üyeliğinden 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 8 AĞIR MÜEBBET
Mersin'deki davada ise dönemin Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve eski Kurmay Başkanı Albay Tayfun Ergi
ve eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu 8 sanığa 'Anayasal düzeni bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, eski Kurmay Başkanı Albay Tayfun Ergi ve eski Harekat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül'e de "resmi evrakta sahtecilik" suçundan dava açılmasına karar verdi. ABİ VE ABLALARA ONLARCA YIL HAPİS
FETÖ'nün abla ve abi yapılanmasına yönelik İstanbul'daki davada ceza yağdı. 35 sanık ayrı ayrı 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 4 sanığa 9'ar yıl, 2 sanığa da 1 yıl 10.5 ay hapis cezası verildi. Kararda, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerinin sabit olduğu kaydedildi. Kararda suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, suç ve sebep saikleri, kastın ağırlığı ve yoğunluğu, meydana gelen tehlikenin ağırlığı gibi sebepler cezaya gerekçe gösterildi. Sanıklardan 35'ine ayrı ayrı 7.5 yıl, 4'üne 9'ar yıl, 2'sine de 1 yıl 10.5 ay hapis cezası verildi. En az ceza verilen iki sanığa, itirafçı olup örgüte ilişkin bilgi verdikleri için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu 25 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları fenalık geçirdi.