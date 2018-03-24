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Davaya kanlı bayrak ve tişörtüyle geldi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Davaya kanlı bayrak ve tişörtüyle geldi
Darbeye kalkışan 'ye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde direnen ve gazi olan Özer Coşkun, müşteki olduğu davaya kanlı Türk bayrağı ve tişörtüyle geldi. 34 demokrasi kahramanının şehit düştüğü köprüde yaşananlarla ilgili önceki gün ifade veren Coşkun, kırılan cep telefonuyla olay gecesi çektiği videoları da salondakilere izletti. Coşkun, "Üzerimde 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' yazan beyaz tişörtüm, elimde ise Türk bayrağım vardı. Tişörtümü ve bayrağı kana buladılar. Bayrağım ve tişörtüm üzerindeki kanla şikâyetçiyim" dedi.
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Davaya kanlı bayrak ve tişörtüyle geldi
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