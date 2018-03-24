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'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi

ve 'nin yargılandığı davada, Botan'a 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi, Geveri beraat etti. Botan ile Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından dava açılmıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 02:10
HDP'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Botan ile Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından açılan daın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.

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ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI...

Mahkeme heyeti, sanık Botan'ı 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Botan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

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Mahkeme, Geveri'nin beraatine karar verdi.

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HDP'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi
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