TSK FETÖ’den temizleniyor

FETÖ
'nün TSK
içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde ülke genelinde yılın ilk üç ayında düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık bin 600 muvazzaf asker gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 500'ü de tutuklandı. Soruşturmalar sürüyor.
Yurt genelinde süren operasyonların dünkü bölümünde ise Van merkezli 15 ilde yine örgütün TSK yapılanmasında olduğu değerlendirilen 12 asker gözaltına alındı. İkisi muvazzaf asker 4 şüpheli aranıyor.
Mersin'de, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 2 subay ve 11 astsubay, Afyonkarahisar'da 35, Adana'da da 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 6 şüpheli gaybubet evinde, Kahramanmaraş muvazzaf subaylar sorumlusu da İstanbul'da yakalandı.
Tokat'ta hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik daha önce meslekten ihraç edilen 2 hakim, 1 hakim adayı ve 4 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
Muğla'da daha önce 4 şüphelinin tutuklandığı örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 2 şüpheli daha tutuklandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de 2 şüpheli tutuklandı. İKİNCİ DALGA IŞIK BASKINI
FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında Sızıntı, Aksiyon gibi dergileri çıkaran Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık'a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı bulunan 55 kişiye yönelik operasyon İstanbul'da 13 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalardaki ilk dalga operasyonda Işık Yayıncılık'tan 60 şüpheliden 48'i gözaltına alınmıştı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.