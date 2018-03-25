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Erdoğan'ı duygulandıran pankart

6. 'nde açılan bir pankart 'ı duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 17:14
Erdoğan'ı duygulandıran pankart

6. 'nde konuşan Erdoğan, vatandaşların açtığı bir pankart sonrası duygulandı. Pankartta, 'ın merhum anne ve babasıyla olduğu bir fotoğraf bulunurken, Erdoğan'ın merhum anne ve babasına minnet mesajı yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan pankart sonrası şu sözleri söyledi: Böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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Erdoğan'ı duygulandıran pankart
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