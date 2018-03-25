FarmVille’den Çiftlik Bank’a bir dolandırıcılık hikayesi! Mehmet Aydın'ın karısı konuştu

FAME GAME OYUNUYLA BAŞLAMIŞ

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olayda Mehmet Aydın'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, olayların gelişimini şöyle ifade etti: "Eşim Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016'da Bursa'da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook'ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı."