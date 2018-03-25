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’den ’a bir dolandırıcılık hikayesi! 'ın karısı konuştu

'tan haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 77 bin 483 kişiyi kurduğu ponzi sistemiyle dolandıran ve milyonlarca lirayı hesabına geçirerek 'a kaçan 'ın eşi konuştu. Onbinlerce kişiyi dolandırarak Uruguay'a kaçan ve şimdi de 'e kaçtığı iddiaları dolaşan Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, "Mehmet Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu oynuyordu. Daha sonra yazılımcı bir arkadaşıyla birlikte Fame Game oyununu kurdu para kazanınca çiftlik kiraladı daha sonra da Çiftlik Bank işine girdi" diye konuştu. İşte Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'dan son dakika Çiftlik Bank gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 13:03
FarmVille’den Çiftlik Bank’a bir dolandırıcılık hikayesi! Mehmet Aydın'ın karısı konuştu

FAME GAME OYUNUYLA BAŞLAMIŞ

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, olayda 'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren , olayların gelişimini şöyle ifade etti: "Eşim Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016'da Bursa'da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook'ta sürekli çiftlik oyunu ( ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı."

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FarmVille’den Çiftlik Bank’a bir dolandırıcılık hikayesi! Mehmet Aydın'ın karısı konuştu
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