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açıklama yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü açıklama yapıyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 20:29
Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü açıklama yapıyor

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

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KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.

Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu.

TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.

Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.

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Bekir Bozdağ açıklama yapıyor
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