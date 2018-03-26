PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ve PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi olan R.İ., Ş.Ö. ve S.B.K. polis ekiplerince sabah saatlerinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

