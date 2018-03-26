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propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede

'ta üzerinden Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:30
PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ve - silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli .

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi olan R.İ., Ş.Ö. ve S.B.K. polis ekiplerince sabah saatlerinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

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PKK propagandası yapan 3 üniversiteli adliyede
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