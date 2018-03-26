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Polis memurunu aracıyla sürükleyen şüphelisi 'a geçerken yakalandı

: ’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayarak bir polisi aracıyla sürükleyip yaralayan şüphelisi , ’a kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:37
Polis memurunu aracıyla sürükleyen FETÖ şüphelisi Yunanistan'a geçerken yakalandı

'de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayarak bir polisi aracıyla sürükleyip yaralayan şüphelisi , 'a kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalandı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇMIŞTI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi 'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 Mart günü şüphelinin OSB'deki iş yerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik'e 'dur' ihtarında bulundu. Bir polis memuru, aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik'i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YUNAN SINIRINA 100 METRE KALA YAKALANDI

Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Çelik, 22 Mart günü 'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro parayla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Çelik hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından tahkikat sürerken, Şubesinin savcıdan 14 günlük gözaltı süresi talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli İsmail Çelik'in kardeşi 'in de FETÖ'den arandığı, yurt dışına kaçan Osman Çelik'in 'te saklandığı öğrenildi.

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Polis memurunu aracıyla sürükleyen FETÖ şüphelisi Yunanistan'a geçerken yakalandı
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