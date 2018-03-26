Türkiye Antartika'ya bilim heyeti gönderdi! Yeni bir üs kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hedeflerinin Türkiye'yi bilim, teknoloji ve sanayi ülkesi yapmak olduğunu söyleyerek, "Türkiye yurt dışında sadece güvenlik alanında operasyon yapmıyor. Antartika'ya kadar çalışıyoruz, operasyonlar yürütüyoruz" dedi. "Antartika'ya kadar operasyon yürütüyoruz"

TÜRK BİLİM HEYETİ ANTARTİKA'YA GİDİYOR

Kongrede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sınır dışında düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu. Türkiye'nin sadece güvenlik alanında operasyon yürütmediğini ifade eden Bakan Özlü, "Biliyorsunuz bir operasyon yürüttük Afrin'de ve yaklaşık 2 aydır oradaki operasyona kilitlendik. Güvenlik gerekçesiyle bu operasyonu yürütürken çoğumuzun bilmediği bir başka operasyon daha yönetiyoruz. Şu anda Antartika'da 28 kişiden oluşan bir Türk bilim heyeti, Antartika'ya Türk bilim üssünü kurmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızı 7 Mart'ta gönderdik 15 Mart'ta Antartika'nın kuzeyinde geçici üssümüzü kurdular. 4 bin kilometrelik bir güzergah üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Türkiye artık küresel bir oyuncudur. Türkiye sadece güvenlik gerekçesiyle sınır dışında operasyonlar yürütmüyor, Antartika'ya kadar çalışıyoruz, operasyonlar yürütüyoruz" dedi.