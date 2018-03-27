Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

AK PARTİ grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kongrelerimiz heyecan, coşku dolu tam bir miting havasında geçti. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Millete hizmete devam edeceğiz. Bu yüzden AK PARTİ teşkilatında metal yorgunluğu yok, dimdik ayakta heyecan dorukta. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu yola baş koyduk. Sözümüzü tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-AB VARNA ZİRVESİ HAKKINDA

Başbakan Binali sözlerine şöyle devam etti: Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemli sayacağımız Varna'daki toplantıda gündemdeki konular ele alındı. AB'nin karnesi en başından beri ciddi tutarsızlıklarla, yalpalamalarla doludur. Ülkemizin tutarlı bir sebep olmadan beklemeye alındığı dönemi gördük. 1996'da Gümrük Birliği süreci başladı. Gümrük Birliği'nden AB ülkeleri bizden daha az fayda görmemiştir. Tam üyelik için 35 fasıldan 16'sı açılabilmiş. Birisi kapanırken diğerleri beklemeye alınmıştır ve 14 fasıl da bloke halindedir. AB ile Türkiye arasında 2016'da bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma vize serbestisini geri kabul sürecini içeriyordu. Fakat bu sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Bunun yanında AB 15 Temmuz darbesinde de bize destek çıkmadı. Çok cılız mesajlar verdi. Ülkemize yeterli desteği vermedi. Ama Türkiye AB'ye olan tüm yükümlüklerini yerine getirmiştir. Biz herkese olduğu gibi AB'ye karşı da hep açık ve saimi olduk. Varna'da da aynısını yaptık. Tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhatapların yüzüne söyledi, belgeleri takdim etti.

"AB'nin kriterlerine üye ülkelerinkinden daha yakın olan Türkiye'nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyiz. Bu konuda duruşumuz belli. Buradan Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Türkiye, AB'ye olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru: AB'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa yeni bir vizyonla, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yol mu belirleyecek yoksa içine kapanmış bir Avrupa mı olacak? Bizim Avrupa'dan istediğimiz tek şey samimiyet."