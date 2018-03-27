Büyükada'daki dolandırıcılık iddiası davası

78 yaşındaki adamı, iki dairesini alabilmek için banknot büyüklüğünde kesilmiş gazete parçalarıyla dolandırdığı iddia edilen kişinin 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi . Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı , sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti

Büyükada'da uzun yıllardır tanıdığı 78 yaşındaki adamın 2 dairesini alabilmek için banknot büyüklüğünde kesilmiş gazete parçaları koyduğu poşeti, içinde 300 bin lira olduğunu öne sürerek emanet edip karşılığında aldığı senedi icraya koyarak dairelerin satışını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Yıldız katılmazken şikayetçi Yordan Ptolemeos Vizantiyadis ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Salih Erol esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık ile müştekinin uzun yıllardır Büyükada'da ikamet ettiklerini, sanığın tamirat, tadilat ve inşaat işleriyle uğraştıklarını bu yolla müştekiyle tanıştıkları kaydedildi.

300 BİN TL'LİK SENET

Sanığın, 2015 yılı içerisinde İzmir'de işleri olduğunu belirterek müşteki Yordan Ptolemeos Vizantiyadis'e kapalı bir poşet içerisinde 300 bin TL para olduğunu ve dönünceye kadar kendisine emanet bırakmak istediğini söylediği, müştekinin de bu durumdan kuşkulanmadığı, poşeti teslim aldığı sırada kontrol etmediği, sanığın güvence istemesi üzerine yanında getirdiği 300 bin TL'lik senedi imzalayıp tekrar sanığa verdiği mütalaada yer aldı.

CUMHURİYET SAVCISI EROL MÜTALAASINDA, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Her ne kadar sanığın savunmasında zaman zaman müştekinin kendisinden borç para istediği ve bu parayı da kendisine borç olarak verdiğini beyan etmiş ise de müştekinin mal varlığı ve mevcut ekonomik durumu itibariyle sanıktan borç isteyecek durumda olmadığı, sanığın herhangi bir mal varlığı bulunmadığı gibi müştekiye borç olarak verdiğini iddia ettiği paranın kaynağı hakkında inandırıcı bir açıklama yapamadığı, aralarındaki iş ilişkisi de dikkate alındığında bu denli yüksek bir meblağın sanık tarafından müştekiye borç olarak verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen heyet raporunda göre şizofreni tanısı konulan müştekinin ayırt etme gücünden yoksun olduğu belirtilmiştir."

Mütalaada, sanığın, müşteki Vizantiyadis'in algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanarak kendisinden senet aldığı ve bu senede dayanarak icra kanalıyla müştekiye ait evlerin satışını gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği belirten savcı Erol, sanık Ahmet Yıldız'ın 3 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

HASTALIĞINDAN YARARLANMIŞ

Müşteki Vizantiyadis'in avukatı Nevzat Gölcek, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın müvekkilinin hastalığından yararlanarak kendisini dolandırdığını, bu nedenle de cezalandırılmasını talep ettiklerini, sanığın kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmasını istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Yıldız'ın uzun yıllardır tanıdığı ve algılama yeteneğinin zayıf olduğunu bildiği Yordan Ptolemeos Vizantiyadis'in taşınmazlarını ele geçirebilmek amacıyla kağıt banknot boyutunda kesilmiş gazete ve dergi parçalarını paketleyerek sanki içinde 300 bin lira varmış gibi kapalı şekilde müştekiye emanet bırakıp, karşılığında güvence olması için yine müştekinin algı zayıflığından yararlanarak senet aldığı, bu senedi de icraya koyarak evlerin satışını gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İddianamede, Yıldız'ın bu şekilde "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği belirtilerek, 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.