Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Varna'da AB'ye Kıbrıs çıkışı

Varna'da gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesinin ardından liderler, ortak bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda da önemli açıklamalar yaparak AB'ye uyarılarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir dikkatle dinledi.

"AB, ADİL BİR TUTUM TAKINMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bölgede kilit aktördür. AB Kıbrıs konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim."