Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.

SANIKLARDAN İTİRAFLAR

Tank taburu komutanı eski yarbay Büyükyazıcı: Birlik komutanı olarak tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Mürettebata ve personele emirleri ben verdim. Benim personelim de mutlak itaat içinde emirleri dinlemiştir. Emirlere itaat eden birlik personelini serbest bırakarak Türk adaletini onurlandırmanızı diliyorum"

Sanık eski uzman çavuş: Nizamiyenin oraya geldiğimizde tank komutanına 'Neden çıkıyoruz' diye sordum. Genelkurmaya terör saldırısı olduğunu söyledi"

Tank taburu komutanı sanık eski yarbay Nuri Büyükyazıcı, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ne kimseyi öldürdüğünü, ne de yaraladığını öne sürdü.

"KOMUTANLARIMIZIN EMRİNE UYDUK"

Bu hususların kanıtlanmadığını savunan Büyükyazıcı, hukukun gereği olarak maddi gerçeklik aradığını ve şahsının maddi gerçeklikle suçlanmasını istediğini, bununla alakalı taleplerinin ise karşılanmadığını iddia etti.

Bir askerin mutlak itaat etmesi gerektiğini, bu hususun ordunun temelini oluşturduğunu belirten Büyükyazıcı, itaat etmeyenin en ağır şekilde cezalandırılacağını anlattı. Askerin itaat etmemeyi düşünmeyeceğini savunan Büyükyazıcı, komutanlarının emrine uyduğu için hain ilan edildiğini öne sürdü.

Büyükyazıcı, "Birlik komutanı olarak tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Mürettebata ve personele emirleri ben verdim. Benim personelim de mutlak itaat içinde emirleri dinlemiştir. Emirlere itaat eden birlik personelini serbest bırakarak Türk adaletini onurlandırmanızı diliyorum." dedi.

"GENELKURMAY NAMUSUMUZ, GÜVENLİĞİNİ ALACAĞIZ"

Sanık eski uzman çavuş Ali Aksoy da bölük komutanı Adil Baykal'ın telsiz anonsuyla terör saldırısı olduğunu belirterek, "Genelkurmay namusumuz, güvenliğini alacağız" dediğini ifade etti.

Tank komutanının emriyle telefonlarını kapattıklarını anlatan Aksoy, ilerleyen saatlerde kandırıldıklarını öğrendiğini söyledi. Aksoy, "Ben o gece darbe yapmak amacıyla çıkmadım. Benim, kışladan çıkacağımızdan dahi haberim yoktu. Nizamiyenin oraya geldiğimizde tank komutanına 'Neden çıkıyoruz' diye de sordum. Genelkurmaya terör saldırısı olduğunu söyledi. Ben o gece Genelkurmaya yapılan terör saldırısını bertaraf etmek amacıyla kışladan çıkarıldım. Benim, hiçbir terör örgütüyle uzaktan yakından ilgim alakam yoktur." ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

Önündeki tankı takip ederken, komutanının da devam etmesi emriyle panikle ne yapacağımı şaşırarak ezilmiş bir aracın üzerinden geçtiğini iddia eden Aksoy, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Aksoy, "Ben bu suçlardan hiçbirini işlemedim." dedi.

FETÖ ile uzaktan yakından alakası olmadığını iddia eden Aksoy, 9,5 aylık uzman olduğunu, böyle hain bir duruma düşürülebileceğini bilemeyeceğini öne sürdü. Aksoy, 'Ben üstlerimin verdiği emirleri sorgulayamam. Darbenin ne olduğunu dahi bilmezken darbeci olarak yargılanıyorum. Vatanımı korumak için hareket ettim ve kendimi bir ateşin içinde buldum. Suçsuzum, mağdurum. Vatanıma ve bayrağıma ihanet etmedim." dedi.

AKSOY, BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık eski uzman çavuş Yusuf Kenan Deniz de darbe girişimi için kimseyle eylem ve fikir birliği içinde olmadığını savundu.

O gece tek mermi dahi kullanmadığını, kimseye zarar vermediğini, sadece kırmızı ışıkta Ulus'ta durduklarını ve bir engelle karşılaşmadıklarını anlatan Deniz, 10 aylık bir uzman çavuş olarak böyle bir durumla karşılaştığını öne sürdü.

Deniz, "Vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun ben vatan haini değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık eski astsubay Erkan Doğru da darbeyi yapanlarla fikir ve eylem birliği içinde bulunmadığını savunarak, ilk defa karşılaştıkları böyle bir olay karşısında ne olduğunu anlamadığını iddia etti. Doğru, ne olduğunu öğrendikten sonra da polise sığındıklarını, darbe girişiminin içinde yer almadıklarını öne sürdü.

Kimsenin ölümünde rolü olmadığını savunan Doğru, beraatini istedi.

Duruşmada savunma yapan eski uzman çavuşlar Mutlu Dilek, Emrah Cesim, Uğur Aymayan, Ümit Mustafa Taşpınar da cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaası karşısında savunma yaparak beraatlerini talep etti.