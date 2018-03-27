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Lavrov'dan ve 'ya "" uyarısı

Sergey Lavrov, Rusya'nın batının davranışlarını onaylamayacağını ve karşılık vereceklerini söyledi. Bazı Batılı ülkelerin Rus diplomatlarını sürgün etme kararının Amerika'dan gelen büyük bir şantaj kampanyası ve baskı nedeniyle oluştuğuna inanan Lavrov, "Biz de dahil hiç kimse bu uygunsuzluğu tolere etmekten hoşlanmaz" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB ve NATO'ya sınırdışı uyarısı

Sergey Lavrov resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konuştu. Avrupa Birliği () ve üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle ilgili konuşan Lavrov, eski Rus ajanının 'de zehirlenmesi konusunda Dışişleri bakanlığı ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, Batı'nın davranışlarını karşılıksız bırakmayacaklarını yineledi.

Lavrov, Rusya'nın Batı'nın davranışlarını onaylamayacağını söyleyerek, "Emin olun, karşılık vereceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Çift taraflı Rus ajanı zehirlendi

Bazı Batılı ülkelerin Rus diplomatlarını sürgün etme kararının Amerika'dan gelen büyük bir şantaj kampanyası ve baskı nedeniyle oluştuğuna inanan Lavrov, "Biz de dahil hiç kimse bu uygunsuzluğu tolere etmekten hoşlanmaz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB ve NATO'ya "sınırdışı" uyarısı
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