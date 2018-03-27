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Son dakika: 'te el yapımı imha edildi

Afrin'e bağlı beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım nın imha edilmesine dair görüntüler tarafından paylaşıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:16
Son dakika: Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi
Afrin'e bağlı beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım nın imha edilmesine dair görüntüler tarafından paylaşıldı

Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcının imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.

EYP'LER KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLİYOR

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye göre, Cinderes beldesinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı olarak imha edildi.

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Son dakika: Cinderes'te el yapımı patlayıcı imha edildi
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