Son dakika: Firari FETÖ yöneticisi sahte kimlikle yakalandı

Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Kayseri'deki dershanelerinden sorumlu olduğu öne sürülen zanlı, İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Yavuz K, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de belirlenen adreste gözaltına alındı.

KAYSERİ DERSHANELERDEN SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Örgütün Kayseri'deki dershanelerinden sorumlu olduğu, örgüte ait şirketleri yönettiği, ByLock kaydı bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği öne sürülen zanlının üzerinde sahte kimlik bulundu.

Kayseri'ye getirilen Yavuz K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.