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: soruşturmasında yeni gelişme

haberi...’ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, /C’li teröristlere silahı temin ettiği ileri sürülen 1 kişi yakalandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:27
Son dakika: Savcı Kiraz soruşturmasında yeni gelişme

Adalet Sarayı'nda 'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. /C'li teröristlere silah temin ettiği ileri sürülen 1 avukat gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 'ndaki makamında iki yıl önce şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DHKP/C'li teröristlere silahı temin ettiği ileri sürülen avukat M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah 05.00 sıralarında Şişli'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüpheli avukatın sorgulandığı öğrenildi.

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Son dakika: Savcı Kiraz soruşturmasında yeni gelişme
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