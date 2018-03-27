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Teröriserden biri "Turuncu" diğeri "Gri" listede çıktı

'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin 600 bin ödüllü "Turuncu" listede olduğunun belirlenmesinin ardından, bir diğerinin ise 300 bin TL ödüllü "Gri" listede yer aldığı tespit edildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 20:36 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 20:38
Teröristlerden biri Turuncu diğeri Gri listede çıktı

'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin, sözde 'Nazımiye gücü sorumlusu' "Mahir" kod adlı Cihan Kıt olduğu ve aranan teröriser listesinde 600 bin TL ödüllü "Turuncu" kategoride, bir diğerinin ise "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu, 300 bin TL ödüllü "Gri" kategoride yer aldığı tespit edildi.


Tunceli Valiliği Pülümür kırsalında 7 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu 'Turuncu' listede kaydı olan sözde 'Nazımiye gücü sorumlusu' Mahir kod-Cihan Kıt 'Gri' listede kaydı olan 1994 Tunceli doğumlu Baran kod-Haydar Gül adlı 'lı teröristlerle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.


Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi, 4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

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Teröristlerden biri "Turuncu" diğeri "Gri" listede çıktı
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