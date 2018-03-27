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'dan 'ya ağır darbe

: "'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:50
TSK'dan PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği açıklandı.

"41 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE"

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatı neticesinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

41 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK'dan PKK'ya ağır darbe
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