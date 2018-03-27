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'de öldürülen in boynundan haç çıktı

: 'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 ten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan olduğu ve Kıt’ın boynundan haç çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:26
Tunceli'de öldürülen teröristin boynundan haç çıktı

'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 ten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan olduğu ve Kıt'ın boynundan haç çıktığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 'lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Öte yandan, 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve 600 bin lira ödülle aranan Kıt'ın boynundan haç işaretli kolye çıktığı öğrenildi.

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Tunceli'de öldürülen teröristin boynundan haç çıktı
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