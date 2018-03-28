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nden terör örgütü destekçisi İmret'e konuşma izni

nde düzenlenen bir toplantıda, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararı bulunan eski Başkanı 'in davet edilip konuşma yapması tepki çekti. Oturumda duruma tepki gösteren ve söz alan 'den belediye başkanları, İmret'in Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin bir toplantısına katılmasını ve konuşma yapmasını "skandal" şeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarını kaydettiler.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 22:33
Avrupa Konseyinden terör örgütü destekçisi İmret'e konuşma izni

Strazburg'da dün başlayan, 'den belediye başkanlarının da katıldığı, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) bugünkü oturumunda "baskı altındaki belediye başkanları" şeklinde bir konu gündeme getirildi.

Bu kapsamda, hakkında Türkiye'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararı bulunan eski Başkanı 'in konuşma yapması dikkati çekti.

SKANDALA BÜYÜK TEPKİ

Oturumda duruma tepki gösteren ve söz alan Türkiye'den belediye başkanları, İmret'in Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin bir toplantısına katılmasını ve konuşma yapmasını "skandal" şeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarını kaydettiler.

İzmit Belediye Başkanı , bunun hukukun üstünlüğünün ve Avrupa Konseyi değerlerinin hiçe sayılması olduğunu söyledi.

İmret'in belediyenin kaynaklarını halka hizmet olarak değerlendirmek yerine terör örgütüne aktarmış biri olduğunu belirten Doğan, "Onun konuşmacı olarak burada konuşturulması Avrupa Konseyi standartlarının alenen ihlal edilmesidir. Hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saymaktır. Bu olay konseyin ilkelerine, çalışma ruhuna karşı tamamen ihanettir." dedi.

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İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de 30 yıllık bir belediye başkanı ve muhalefet partisi mensubu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Leyla İmret, Cizre'de, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş ilan eden bir belediye başkanıdır. Burada çok sayıda ülke, demokrasinin beşiği olan bu çatı altında bir araya geliyoruz. Hangi belediye başkanı ülkesine karşı savaş ilan edebilir ve buna izin verilir. Bu çatı altında, aranmakta olan, yargılanması devam etmekte olan birinin konuşturulmasını asla kabul etmiyorum. Bu çatı demokrasi çatısıdır."

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Avrupa Konseyinden terör örgütü destekçisi İmret'e konuşma izni
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