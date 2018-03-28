Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ yöneticisi Gebze'de saklandığı villada kıskıvrak yakalandı

yöneticisi Gebze'de saklandığı villada kıskıvrak yakalandı

haberi: 'nin Gebze ilçesinde bir villada saklanan /'nin yöneticilerinden olduğu iddia edilen , jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 11:29
FETÖ yöneticisi Gebze'de saklandığı villada kıskıvrak yakalandı

'nin Gebze ilçesinde bir villada saklanan /'nin yöneticilerinden olduğu iddia edilen , jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

1,5 YILDIR FİRARİYDİ

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 1,5 yıldır firari olan Sabahattin Güçlü'nün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi. Gebze İlçe Jandarma Komutalığı'nın operasyonu ile Gebze Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir villada saklanan Sabahattin Güçlü yakalandı. Gözaltına alınan Sabahattin Güçlü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün ABD yapılanmasına şok!


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ yöneticisi Gebze'de saklandığı villada kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN