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Gezi çadırlarını yaktıran o müdür ’çu çıktı

Gezi kalkışmasında çadırları yaktıran dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı kullanıcısı çıktı

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Gezi çadırlarını yaktıran o müdür ByLock’çu çıktı
şüphesiyle emniyetten ihraç edilen , geçen cuma günü İstanbul 29. 'nde yargılandığı Gezi çadırlarının yakılması davasında 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı, 5 yıl hükmün açıklanmasını geri bırakıp ertelemişti. 2013'teki Gezi olayları sırasında Ramazan Emekli'nin, zabıta memurlarına Gezi Parkı'ndaki eylemci çadırlarını yaktıran kişi olduğu kesinleşmişti. Ramazan Emekli hakkında kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma dosyası olduğu da ortaya çıktı.

Amasya'da tutuklu
Ramazan Emekli hakkındaki ByLock soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ByLock tespitine ilişkin yazı ile başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Emekli hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyası olduğundan ByLock dosyasını da Amasya'ya gönderdi. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Emekli halen Amasya'da tutuklu bulunuyor.
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Gezi çadırlarını yaktıran o müdür ByLock’çu çıktı
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