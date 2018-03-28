Hain saldırıyı böyle planladılar

SABAH, üç yıl önce Sabiha Gökçen Havalimanı
'ndaki uçaklara havan saldırısı düzenleyen ve geçen yıl da Fenerbahçe Ülker
Stadı'na terör saldırısı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan terör örgütü TAK'ın, YPG saflarında savaşmış üyelerden oluşan İstanbul'daki hücresiyle ilgili önemli belge ve fotoğraflara ulaştı. Polisler terör saldırısının baş şüphelisi Şaban Baymaz'ı yakaladıktan sonra saldırının düzenlendiği noktada yaptığı incelemede 4 adet 81'lik havan rampası, 4 adet dijital saat, 4 adet 9 voltluk pil, 4 adet kablo irtibatlı siyah renkli plastik kutu, beyaz renkli bant parçaları ve turuncu, siyah ve beyaz renkli kablolar buldu. SALDIRIYI TAK ÜSTLENMİŞTİ
23 Aralık 2015'te Sabiha Gökçen Havalimanı apronundaki uçaklara yönelik olarak 81 mm'lik havan topu ile gerçekleştirilen dört atışlık terör saldırısında uçakta görev yapan temizlik görevlisi Zehra Yamaç hayatını kaybetmiş, Canan Çelik Burgucu da elinden yaralanmıştı. Terörist Şaban Baymaz, 28 Ekim 2017'de 21.45 sıralarında Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi civarında polisin yaptığı rutin trafik uygulaması sırasında yakalandı. YPG SAFLARINDA SAVAŞMIŞ
İddianamade terörist Baymaz'ın örgütün Suriye kolu YPG saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gittiği yer alırken, Mart 2015'te Ali Botan isimli örgüt mensubunun talimatı ile eylem için Türkiye'ye döndü. Baymaz, İstanbul'daki saldırıdan sonra Suriye'ye dönerek yine YPG terör ordusu birliklerine katıldı. Şaban Baymaz ifadesinde Ağustos 2015'te sansasyonel eylem yapmak amacıyla keşif ve istihbarat çalışması yapmak üzere İstanbul'a geldiğini ifadesinde de itiraf etti. HER ŞEYİ ANLATTI
Saldırı için Kurtköy'de Serdar Kılıç
adına tanzim edilmiş sahte kimlikle ev kiraladığını, Mersin Oto Pazarı'ndan plaka bilgisi bilinmeyen Chevrolet marka araç satın aldığını anlattı. Eylemde kullanılacak TNT'yi, onu patlatmaya yarayan elektronik devre ve ateşleyici yüklü malzemeleri, AK-47 uzun namlulu iki tüfeği, şarjör ve mermileri Reşit Karker'den aldığını ve Sultanbeyli'deki Osman Gazi Mezarlığı'nın karşısındaki ağaçlık alana gömdüğünü açıkladı. Saldırı günü de havan toplarını düzenekle aktif hale getirerek zaman ayarlı şekilde ateşledikten sonra Suriye'ye döndüğünü anlattı. Şaban Baymaz isimli teröristten alınan bilgiler doğrultusunda Batman
ve Mardin
'de yapılan operasyonlarda ise 60 kilo patlayıcı ve silahlarla birlikte birisi Suriye uyruklu iki örgüt mensubu daha yakalanarak gözaltına alındı.