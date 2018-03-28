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Hükümetten flaş S400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı , 'nin yıllar önce girdiğini, gelecek yıldan itibaren de F-35 teslimlerinin başlayacağını belirterek, 'Bunun yla hiçbir alakası yok.' dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 02:07
Hükümetten flaş S400 açıklaması

Bakan Canikli, Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "'lerde son durum nedir? F-35 projesini etkiler mi?" sorusu üzerine Canikli, "En son cümleyi söylediğimizden bu yana herhangi bir değişiklik yok. Anlaşma yapıldı, finansmanı da çözüldü, sipariş verildi, avans ödemesi yapıldı. Halen o noktadayız. Hatta planlanan takvimden, önceden teslim etme imkanı olur mu diye zaman zaman görüşüyoruz." diye konuştu.

, "Bu, F-35'leri etkiler mi?" sorusuna, "Yok, onlarla ne alakası var? Hepsi ayrı projeler bunlar. yıllar önce girdi, önümüzdeki yıldan itibaren de teslimler başlıyor. Parasını veriyoruz, onunla hiçbir alakası yok bunun." yanıtını verdi.

"ABD Kongresi'nde bunun engellenmesine yönelik kulisin döndüğü ifade ediliyor." sözleri üzerine Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, her şeyden önce ticari bir faaliyet. Anlaşmalar yapılmış. Biz, anlaşmalar muhaceresinde üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz. Dolayısıyla olaya öyle bakmak lazım. Bunların paraları ödenmiş ve ödenmeye devam ediliyor. Uluslararası kurallar var. Baştan yürütülmek, yapılmak istenen bir proje olsa, dediğiniz doğru. Ama öyle şey olmaz. Parasını vermişiz, karşılığı yerine gelecek. Biz görevlerimizi, yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz. Buna bağlı olarak, anlaşma ve anlaşmada yer alan kurallar çerçevesinde bütün taraflar edimlerini yerine getirecekler. Bu kadar basit bir şey."

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Hükümetten flaş S400 açıklaması
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