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ordusunun operasyonunda teröristlere şok

'ta 'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen  kentine bağlı (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi. Irak askerlerinin, PKK'lılar tarafından eğitilen Şengal Direniş Birlikleri () üyesi 7 kişiyi tutukladığı ve bazı kurumlara asılan PKK ve YBŞ sembollerini söktüğü belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 02:06
Irak ordusunun Sincar operasyonunda teröristlere şok

Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen K24 televizyonunda yer alan habere göre, 2 gün önce 'a giren Irak ordusu, bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlattı.

7 YBŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

İlçe merkezine giren askerler, bazı kurumlarda asılı olan ve 'yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri indirdi.

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PKK'lılar tarafından eğitildiği belirtilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Irak ordusunun PKK ve YBŞ'ye ait kıyafetlerin giyilmesini de yasakladığı ifade edilirken, operasyonun yapıldığı bölgeye gazetecilerin alınmadığı kaydedildi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, dün Bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Umarız ki Irak ordusu 'nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez" demişti.

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Irak ordusunun Sincar operasyonunda teröristlere şok
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