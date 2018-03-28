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Son Dakika Haberi: 'den aranan kritik isim saklandığı da yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen şüpheli, 'de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:19
Son Dakika Haberi: FETÖ'den aranan kritik isim saklandığı villada yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen şüpheli, 'nin Gebze ilçesinde saklandığı da yakalandı.

ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVDE

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen S.G'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi.

S.G'nin Gebze Ovacık Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'den aranan kritik isim saklandığı villada yakalandı
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