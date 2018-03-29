Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, pasaport
ve sürücü belgesi
verilme işlemlerinin 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerince gerçekleştirileceğini, vatandaşların daha yüksek standartlarda ve hızlı hizmete kavuşacağını bildirdi. Soylu, Ankara'da Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni'ne katıldı. Burada sistemi anlattı. Soylu, "İnşallah 2 Nisan'dan itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlüklerimiz eliyle gerçekleştirilecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızlı hizmete kavuşmuş olacak" diye konuştu.Yeni sistemi anlatan Soylu, "Bugün gerçekleştirdiğimiz devir işlemleri sonrasında nüfus müdürlüklerimizin vereceği pasaportlar, ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktır. En son geçen hafta bu pasaportun uluslararası akreditasyonu Kanada
'daki organizasyon tarafından onaylandı. Yine buradan, millileştirme açısından altını çizerek söylemek isterim ki TÜBİTAK
artık bizim yazılımımızı oluşturdu. Milli bir yazılımla bundan sonra pasaportlarımızı oluşturacağız" dedi. BÜROKRASİ AZALACAK
Emniyet personelinin asli görevlerini icra etmesini amaçlayan sistemle vatandaşların hizmete daha kolay şekilde ulaşması hedefleniyor. Düzenlemeyle;
Vatandaştan alınacak biyometrik veriler ve diğer belgeler, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi için kullanılabilecek, vatandaşlardan ayrı ayrı biyometrik veri ve belge istenmeyecek.
Geçerlilik süresi devam eden pasaportların, mevcut vize rejimi sürdüğü müddetçe, ikinci nesil pasaportlarla acilen değiştirilmesi zorunluluğu bulunmuyor.