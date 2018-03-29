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: 3 ilde terör operasyonu 7 gözaltı

haberi... merkezli terör operasyonunda, DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:13
Son dakika: 3 ilde terör operasyonu 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu, örgüte kazandırılan gençlere ideolojik eğitim verdiği ve örgütün merkez komitesinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, , ve 'de 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Son dakika: 3 ilde terör operasyonu 7 gözaltı
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