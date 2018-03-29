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Son Dakika: 'lı ler korkusuyla yer altından çıkamıyorlar

Son dakika haberi... Diyarbakır kırsalında barınan sayısı, İHA VE ’ların nokta operasyonlarıyla 350’den 60’a düştü. Geri kalanlar ise SİHA’lara hedef olma korkusuyla ya sığınaktan çıkmıyor ya da sivil kıyafetle kaçmayı deniyor.

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 11:03
Son Dakika: PKK'lı teröristler SİHA korkusuyla yer altından çıkamıyorlar

Son Dakika Haberi: Silahlı ve silahsız yerli insansız hava araçlarının kırsalda 7/24 kullanılmasıyla birlikte 'lı ler sığınaklardan çıkamaz hale geldi. Örgütteki sözde üst düzey teröristlerin vurulma korkusuyla sivil kıyafetle ve araçla yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Güneydoğu'da bahar ayı ile birlikte kırsal alanda teröristlere yönelik hava destekli operasyonlara ağırlık verildi. İstihbarat birimleri, 2 yıl öncesine kadar Diyarbakır kırsalında 350 teröristin barındığını ancak ileri teknolojinin kullanılması ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bu sayının 60'a kadar düştüğü bildirildi.

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Son Dakika: PKK'lı teröristler SİHA korkusuyla yer altından çıkamıyorlar
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