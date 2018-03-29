Son Dakika: PKK'lı teröristler SİHA korkusuyla yer altından çıkamıyorlar

Son Dakika Haberi: Silahlı ve silahsız yerli insansız hava araçlarının kırsalda 7/24 kullanılmasıyla birlikte PKK'lı teröristler sığınaklardan çıkamaz hale geldi. Örgütteki sözde üst düzey teröristlerin vurulma korkusuyla sivil kıyafetle ve araçla yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Güneydoğu'da bahar ayı ile birlikte kırsal alanda teröristlere yönelik hava destekli operasyonlara ağırlık verildi. İstihbarat birimleri, 2 yıl öncesine kadar Diyarbakır kırsalında 350 teröristin barındığını ancak ileri teknolojinin kullanılması ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bu sayının 60'a kadar düştüğü bildirildi.