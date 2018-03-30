Balkanlar’daki FETÖ yapılanmasına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ
/ PDY
) Balkan ayağına ağır darbe vuruldu. Türk istihbaratının Kosova
istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla aranan Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina özel bir uçakla Türkiye
'ye getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 6 üst düzey şüphelininin sorgularına başlandı. Yakalanan 6 kişinin Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edildi. Yakalananlardan Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşılarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirtildi. ÖRGÜTÜN AKTİF İSİMLERİ
Günakan'ın da bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, Karakaya'nın, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen
tarafından plaket verildiği kaydedildi.