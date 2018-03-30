‘Birlik Beraberlik’e piramit operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde birleştirilen Çiftlik Bank ve benzeri vurgunlarla ilgili bir inceleme daha başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, "piramit" satış yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık İthalat-İhracat Anonim Şirketi'nin sahibi ve yöneticileri olan Serkan E. ile babası Enser E.'nin bütün mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda Serkan E. İstanbul'da, babası Enser E. ise Konya'da gözaltına aldı. Şirketin, Mecidiyeköy'deki merkezinde ele geçen dijital delillere el konuldu. Şirketin tanıtımının yapıldığı bir röportajda büyükbaş hayvanların önünde kameralara konuşan şüpheli Serkan E., iki bin metrekarelik bir alanı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Biz bu işe başlarken sloganımız: 'Çiftliğimizde sizin de bir hayvanınız olsun'du."

HAYVANLARA EL KONULDU

Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Konya'nın Çumra ilçesindeki çiftliğinde bulunan iki büyükbaşa da el konuldu. Şirket sahibi Serkan E., sosyal medya hesabından 21 Mart'ta "Kamuoyuna Duyurulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şirketin ve kendisinin ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir ilgisi ve çalışmasının olmadığını öne sürerek, Gümrük Bakanlığı'nca süren inceleme nedeniyle yatırımcı kabul edilmediğini belirtti.