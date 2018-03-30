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’e piramit operasyonu

gibi ‘piramit’ satış yöntemiyle dolandırıcılık gerçekleştiren ‘’ şirketine baskın düzenlendi. Şirketin sahibi ve yöneticisi babaoğul gözaltına alındı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
‘Birlik Beraberlik’e piramit operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'nde birleştirilen ve benzeri vurgunlarla ilgili bir inceleme daha başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, "piramit" satış yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Tarım ve Hayvancılık İthalat-İhracat 'nin sahibi ve yöneticileri olan Serkan E. ile babası Enser E.'nin bütün mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda Serkan E. İstanbul'da, babası Enser E. ise 'da gözaltına aldı. Şirketin, Mecidiyeköy'deki merkezinde ele geçen dijital delillere el konuldu. Şirketin tanıtımının yapıldığı bir röportajda büyükbaş hayvanların önünde kameralara konuşan şüpheli Serkan E., iki bin metrekarelik bir alanı olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Biz bu işe başlarken sloganımız: 'Çiftliğimizde sizin de bir hayvanınız olsun'du."

HAYVANLARA EL KONULDU
Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Konya'nın Çumra ilçesindeki çiftliğinde bulunan iki büyükbaşa da el konuldu. Şirket sahibi Serkan E., sosyal medya hesabından 21 Mart'ta "Kamuoyuna Duyurulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şirketin ve kendisinin ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir ilgisi ve çalışmasının olmadığını öne sürerek, 'nca süren inceleme nedeniyle yatırımcı kabul edilmediğini belirtti.

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‘Birlik Beraberlik’e piramit operasyonu
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