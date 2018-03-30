Çiftlik Bank’ın üç şirketine kayyum atandı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı. Sistemin kurucuları hakkındaki soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nden kayyum atanması talep edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.

TAVUKLAR İHALEYLE SATILDI

Sakarya'daki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki 22 bin tavuk, 262 bin 500 lira ihale bedeliyle satıldı.,