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Çiftlik Bank’ın üç şirketine atandı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Çiftlik Bank’ın üç şirketine kayyum atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete atandı. Sistemin kurucuları hakkındaki soruşturma kapsamında Anadolu âkimliği'nden kayyum atanması talep edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.

TAVUKLAR İHALEYLE SATILDI
'daki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki 22 bin tavuk, 262 bin 500 lira ihale bedeliyle satıldı.,

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Çiftlik Bank’ın üç şirketine kayyum atandı
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