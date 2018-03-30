Diriliş Kilisesi papazı Brunson'un manevi oğlu İzmir'de Kürt kökenli vatandaşları Hristiyanlaştırmak istemiş

İKİ AYLIK DİN EĞİTİMİ SONRASI VAFTİZ

Andrew Brunson ve ekibinin, kilise yönetim ve disiplinine teslim olup, kilisenin hedefleri doğrultusunda çalışacağına söz verenler için Balçova İnciraltı'ndaki İzmir Kent Ormanı sahilinde özel vaftiz törenleri düzenlediği tespit edildi. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiası ile yaklaşık iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından iddianame hazırlanan ABD'li papaz Brunson'un, Diriliş Kilisesi cemaati ile gerçekleştirdiği vaftiz törenlerine ait özel fotoğraflara da ilk kez Yeni Asır ulaştı.