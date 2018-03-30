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papazı 'un manevi oğlu İzmir'de kökenli vatandaşları istemiş

papazı Andrew Brunson ve PKK militanı gibi yetiştirdiği manevi oğlu Mehmet Ö, İzmir'deki kökenli vatandaşları için akıl almaz faaliyetler yürüttü. İzmir'de ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıla kadar hapsi istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un, Hristiyan olmak için ikna ettiği Kürt kökenli vatandaşları, yaklaşık iki aylık din eğitimlerinin ardından İzmir Körfezi'nde vaftiz ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:53
Diriliş Kilisesi papazı Brunson'un manevi oğlu İzmir'de Kürt kökenli vatandaşları Hristiyanlaştırmak istemiş

İKİ AYLIK DİN EĞİTİMİ SONRASI VAFTİZ

Andrew ve ekibinin, kilise yönetim ve disiplinine teslim olup, kilisenin hedefleri doğrultusunda çalışacağına söz verenler için Balçova İnciraltı'ndaki İzmir Kent Ormanı sahilinde özel vaftiz törenleri düzenlediği tespit edildi. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiası ile yaklaşık iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından iddianame hazırlanan ABD'li papaz Brunson'un, cemaati ile gerçekleştirdiği vaftiz törenlerine ait özel fotoğraflara da ilk kez Yeni Asır ulaştı.

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Diriliş Kilisesi papazı Brunson'un manevi oğlu İzmir'de Kürt kökenli vatandaşları Hristiyanlaştırmak istemiş
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