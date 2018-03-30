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En güzel 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel resimli Cuma mesajları burada...

, İslam dininin emrettiği hoşgörü ve ortak paydalarımıza sahip çıkma güdülerinin artması için inanan vatandaşlarımız arasında sıkça paylaşılıyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü için en güzel ve en anlamlı resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırlıyoruz. Cuma günü yalnızca öğle ezanından sonra kılınan namaz değil ayrıca insanların yoğun çalışma temposunda kendilerini daha yakından tanıdıkları bir aynadır. Cuma namazında vatandaşlar; statülerini, iş yapısındaki alt - üst ilişkilerini geride bırakarak Allah aşkıyla secdeye kapınırlar. İslam dinini bu denli kutsal yapan da bu eşitlik ilkesidir. 30 Mart burada...

Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 10:04
En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel resimli Cuma mesajları burada...

En güzel ile uzaktaki aile fertlerinizi, sevdiklerinizi mutlu edin. Perşembe akşamından itibaren Cuma mesajları ile Müslümanlar birbirlerine gönderdikleri mesajlarda İslam dininin temellerinden olan empati ve birliktelik duygusunu yaşatıyor. Camilerde Çanakkale Şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı şehitlerimize, terörle mücadele sırasında şehit düşen mehmetçiğimize, 15 Temmuz kahramanı şehitlerimize, Afrin şehitlerimize edilen dualar ulusumuzu daha güçlü kılacak ve birlikteliğimizi ebedi kılacaktır. nı sizler için hazırladık.

Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Birgün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce, keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki, ömür bieer de ecel bir gün onu yakalıyıverir. Sonunda, azıksız ahıret yolculuğuna çıkmaz zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Hayırlı cumalar...

Kıyamet derdini bilseydiniz dünyaya dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Cumanız mübarek olsun...

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En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin! En güzel resimli Cuma mesajları burada...
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