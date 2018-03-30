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’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na yeni şok

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Tekirdağ yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ’nün firari Molla imamı K.Ö.’nün muvazaalı olarak başkalarının üstüne yaptığı iki şirkete daha kayyum atandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 08:26
FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na yeni şok

/'nin Tekirdağ yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ ŞİRKETİNE DAHA KAYYUM

FETÖ'nün Tekirdağ Molla İmamı olduğu ve terör örgütünü finanse ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari K.Ö.'nün muvazaalı olarak başkalarının üstüne yaptığı iki şirkete daha kayyum atandı.

3 GÖZALTI KARARI DAHA

FETÖ imamına ait 3 kuyumcuda arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken 3 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtildi.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde firari K.Ö'nün malvarlığınaTekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce el konulmuştu. K.Ö.'nün şirketlerine ise kayyum atanmıştı

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verirken emniyet güçleri şüphelileri yakalama çalışmalarına başlamıştı.

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FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na yeni şok
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