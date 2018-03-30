FETÖ’nün ‘subay abileri’ yakalandı

Fetullahçı Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tamamen kontrol altına almak amacıyla yaptığı bir planı daha deşifre edildi. Işık evleri ve mahrem yapılanmada yetiştirilerek, sözleşmeli olarak TSK
'ya yerleştirilen örgütün en güvenilir isimlerinden 70 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u gözaltına alındı. Konya
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürüttüğü TSK içinde mahrem yapılanma soruşturmasında örgütün gizli bir yapılanması daha deşifre edildi. Gözaltına alınan asker ve mahrem imamların ifadeleri sonrasında ortaokul, lise ve üniversite yıllarında FETÖ
'nün ışık evlerinde yetiştirilen 70 örgüt üyesinin sözleşmeli subay ve astsubay yapılarak orduya sızdırıldığı belirlendi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde aktif olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya merkezli 38 ilde başlatılan operasyonlarda 30 subay ve astsubay gözaltına alındı. Sözleşmeli subay olmadan önceki görevleri belirlenen şüphelilerden Teğmen Uğur S.'nin, kendisini gizlemek için üniversite öğrenimi sırasında ailesinin yanında kaldığı ve öğrencileri yapılanmaya kazandıran birimin başında bulunduğu, üsteğmenler Cihan Ü., Engin B., Hüseyin A., İmran S. ile teğmenler Mustafa D., Celal Ç. ve Hüseyin A'nın da "bölge talebe mesulü" olarak asgari 5-6 öğrenci evinden sorumlu oldukları ortaya çıktı. Örgütte kullandıkları kod isimleri de tespit edilen şüphelilerden 23'ünün ise askeri lise ve harp okulu öğrencilerinin Şehir Dışı Talebe Mesulü oldukları ve bu öğrencilerin 8 yıllık öğrenim hayatları boyunca, iki haftada bir bulundukları şehre giderek bire bir ilgilendikleri belirlendi. Askerlerin, topladıkları bilgileri bağlı oldukları mahrem yapılanmaya aktardıkları öğrenildi.