Son Dakika: Kandil’den, kadın teröristlere talimat...

Son dakika haberi... Afrin'de terör örgütüne ait dijital ve yazılı belgeler ele geçirilen bir evin bodrum katından PYD ve örgütün kadın kolu YPJ'nin başındaki isimlere gönderilmiş 15 mektup çıktı. Kandil'den en son 15 Aralık 2017'de YPJ'nin başındaki Nesrin Abdullah'a gönderilen mektuptaki ifadelere göre örgüt elebaşılarına "Türk Askeri Afrin'e geldiğinde bir kadın olarak Avrupa'da Parti derneklerimizin organize ettiği toplantı/gösteri ve etkinliklerde Türk askerinin sivil katliam yaptığını anlatın." talimatı verilerek "Hareketimiz kontrolünde olan medya organlarından sivil katliamı, çocuk ölümleri gibi Türk askerini suçlayan yayınlar için hazırlıklarımız tamamlanmıştır" denildi.