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Son dakika: Tekirdağ'daki 'nün hücre evine operasyon

Son dakika haberi...Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:50
Son dakika: Tekirdağ'daki FETÖ'nün hücre evine operasyon

Alınan bilgiye göre, örgütün hücre evinde yakalanarak gözaltına alınan Ş, İlhan K, Ayşe Ş. ve İlksen K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Ayşe Ş. ve İlksen K'nın tutuklanmasına karar verirken, Malatya 2. tarafından aranması bulunan Mustafa Halit Ş Malatya'ya, hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olan İlhan K. ise 'a gönderildi.

ÖRGÜTTE KÜÇÜLME

'nün darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiği, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin de kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Örgütün Tekirdağ'daki hücre evini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K'yi yakalamış, evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına alınmıştı.

İkamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, başka kişilere kayıtlı telefon hatları ve cep telefonları ele geçirilmişti.

SAHTE KİMLİKLER KULLANILMIŞ

Yapılan üst aramasında da Mustafa Halit Ş'nin "Hasan Vatansever", İlhan K'nin "Hatip Kaya" ve Ayşe Ş'nin "Meltem Vatansever" adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "" adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu.

Polis ekipleri ayrıca Mustafa Halit Ş'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde öğretmenlik yaptığı, FETÖ/ soruşturmaları kapsamında Sedat/Ziya kod ismini kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet sergilediği, örgüt adına sözde emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu, örgütün Malatya emniyet yapılanmasının "il müdürü" pozisyonunda da bulunduğu, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı ve Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu tespit edilmişti.

"FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının sır kutusu" olduğu düşünülen şüphelinin, hücre evinde ailesiyle yaşadığı ve çevresine kendisini "Hasan" ismiyle özel dersler veren öğretmen olarak tanıttığı belirlenmişti.

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Son dakika: Tekirdağ'daki FETÖ'nün hücre evine operasyon
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