"Ya adam gibi öleceğiz ya da ülkenin işgal edilmesini izleyeceğiz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

GAZİ İMAM, 15 TEMMUZ'DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, gazi imam Uğur Köseoğlu, müşteki olarak 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı. Din görevlisi olduğunu belirten Köseoğlu, darbe girişimini öğrenince Kızılay'da darbecileri protesto eden vatandaşlara katıldığını söyledi.

"O GENCİ ALNINDAN ÖPMEK LAZIM"

Polis Özel Harekat Dairesinin vurulmasına ilişkin haberlerin gelmesi üzerine, kalabalıktaki bir gencin, "Bugün Genelkurmay Başkanlığına gidip ölmezsek yarın iş işten geçmiş olur. Genelkurmay'a gidip ya adam gibi öleceğiz ya da onların bu ülkeyi işgal etmesini izleyeceğiz." dediğini aktaran Köseoğlu, "O genci alnından öpmek lazım. Muazzam bir cesaret örneği sergiledi. Onun çıkışı üzerine Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitmeye başladık." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı kavşağına geldiklerinde, helikopterlerin havalandığını gördüklerini anlatan Köseoğlu, bunlardan birinin üzerlerinden oldukça alçak bir şekilde uçtuğunu, bu sırada hava aracının önündeki silahın namlusunu bile gördüğünü ifade etti.

"SİVİLLERİN BULUNDUĞU ALANI TARAMAYA BAŞLADILAR"

Helikopterlerden kendilerine ateş edilmesi ihtimaline karşı endişe duyduklarını ancak arkadaşının, "Gözleri bu denli bürünmüş olamaz, ateş edemezler" dediğini aktaran Köseoğlu, bu sırada helikopterin sivillerin bulunduğu alanı yoğun bir şekilde taramaya başladığını anlattı.

"Bu durum karşısında helikopter yeniden bize ateş etti. Mermiler o kadar yoğun geliyordu ki yerden kıvılcımlar saçılıyordu. Bir zaman sonra bacağımdan sıcak kanlar akıyordu. İki bacağımdan da şarapnel parçaları çıkarıldı. Sanıklardan şikayetçiyim, sonuna kadar davaya katılmak istiyorum."